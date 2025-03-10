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Стартовал сериал «Универ. Молодые» от ТНТ — вышли два эпизода

Стартовал сериал «Универ. Молодые» от ТНТ — вышли два эпизода
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10 марта состоялась премьера сериала «Универ. Молодые» — нового проекта по знаменитой студенческой вселенной. Новое шоу уже доступно на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier — вышли первые два эпизода.

«Универ. Молодые» рассказывает о следующем поколении студентов в общежитии МВГУ. Персонажей описывают как типичных представителей поколения Z: помимо учёбы, они живут в соцсетях, подрабатывают в доставке и устраивают стендап-вечера.

Главные роли в сериале сыграли Илья Сигалов («Повелитель ветра»), Алина Воскресенская («Водоворот»), Екатерина Чаннова («Маме снова 17»), Кирилл Мешалкин («Лето. Нулевые»), а также Виталий Гогунский (Кузя). Режиссёром выступил Михаил Шулаев («Семья»).

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