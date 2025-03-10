Видеокарта RTX 5090 может нагреть разъём питания до экстремальных 150 °C

Журналист издания HardwareLuxx Андреас Шиллинг протестировал видеокарту RTX 5090. В ходе проверки автор статьи использовал дорогостоящий тепловизор, который зафиксировал нагрев разъёма питания до экстремальных 150 °C.

Фото: HardwareLuxx

Во время теста графический процессор потреблял 600 Вт: именно в этот момент и была зафиксирована максимальная температура. При этом соединения трубок системы охлаждения и сама видеокарта остаются холодными.

Даже в таких условиях кабель остался целым, однако, по мнению Шиллинга, это «до поры до времени». В предыдущих поколениях видеокарт нагрев разъёмов часто объясняли неправильным подключением кабеля, но теперь эксперты считают, что вся проблема кроется в конструктивном недостатке.