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Сердце купидона 2024, где смотреть онлайн

Где смотреть сериал «Сердце Купидона»
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Мини-сериал «Сердце Купидона» вышел ещё в августе 2024 года, однако в последние дни он резко стал популярен после появления коротких клипов в TikTok и премьеры на телеканале «Домашний». Многие наверняка ищут, где сейчас можно без проблем посмотреть сериал.

Сейчас сериал «Сердце Купидона» доступен в двух онлайн-кинотеатрах — Wink и «Иви». Шоу включает всего четыре эпизода.

Видео доступно на VK-группе Домашний. Права на видео принадлежат Sigma Films.

Описание сериала «Сердце Купидона»

Владелец уникального брачного агентства Макс знакомится с простой официанткой Алисой. Девушка мечтает выйти замуж за звезду шоу-бизнеса Артёма, и профессиональный брачный агент решает помочь ей.
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