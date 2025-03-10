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Драматический сериал «Опасная близость» стартует 20 марта — трейлер

Драматический сериал «Опасная близость» стартует 20 марта — трейлер
Аудио-версия:
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Вышел полноценный трейлер драматического сериала «Опасная близость» с Елизаветой Боярской в главной роли. Из ролика стало известно, что шоу стартует в стриминговом сервисе START уже 20 марта.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Проект расскажет про Анну — успешного пластического хирурга и руководителя клиники, в чьём мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Но всё меняется в один вечер, когда муж Анны попадает в аварию с молодой любовницей Женей. ДТП уносит одну человеческую жизнь и неожиданным образом переплетает судьбы водителей и пассажиров.

В актёрский состав вошли Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артём Быстров, Софья Лебедева и другие. Режиссёром шоу выступил Иван Китаев («Фэйк»).

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