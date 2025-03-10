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Стартовали съёмки комедийного фильма «Алмаз «Сердце Персии» — кадры с площадки

Стартовали съёмки комедийного фильма «Алмаз «Сердце Персии» — кадры с площадки
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Кинокомпания «Клёвафильм» объявила о старте съёмок приключенческой комедии «Алмаз «Сердце Персии». Также были опубликованы кадры со съёмок.

По сюжету алмаз Кира Великого, похищенный с раскопок в Иране, попадает в руки русского мальчика, отдыхающего с семьёй на море.

В актёрский состав вошли Яромир Зайцев («Доктор Иванов»), Владимир Сычёв («Физрук»), Ирина Темичева («Гудбай, Америка»), Иван Стебунов («Пётр Лещенко. Всё, что было…») и другие. Режиссёром картины выступил Иван Кульнев («Честный развод»), а продюсерами — Георгий Житков и Вадим Олейни.

Сроки и дата премьеры комедии «Алмаз «Сердце Персии» пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба «Клёвафильм»

Фото: Пресс-служба «Клёвафильм»

Фото: Пресс-служба «Клёвафильм»

Фото: Пресс-служба «Клёвафильм»

Фото: Пресс-служба «Клёвафильм»

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