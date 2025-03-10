Вышел большой трейлер пятого сезона сериала «Ты» от Netflix — шоу завершится 24 апреля

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер пятого сезона сериала «Ты». Криминальный триллер завершится уже 24 апреля — в этот день выйдут все 10 финальных эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Ты» рассказывает о серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово расправляется. Действие каждого сезона разворачивалось в разных местах: в финале шоу герой возвращается в родной Нью-Йорк, однако его преследует опасное прошлое.

К главным ролям в сериале вернулись Пенн Бэджли, Шарлотта Ричи, Мадлен Брюер и Анна Кэмп. Шоураннерами вновь выступили Грег Берланти и Сера Гэмбл.