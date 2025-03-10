Журналисты издания Forbes изучили текст документа «Компьютерные игры и метавселенные» Института развития интернета (ИРИ). Его авторы предложили создать в странах БРИКС аналог Steam для защиты пользователей от деструктивной информации в играх.

Сейчас, получается, стандарты задаются в странах западной цивилизации, потребление происходит у других. Наверное, этот перекос неправильный. Это не значит, что нужно что-то запрещать или не допускать, но тот, кто покупает, должен определять правила игры. В данном случае эти правила игры диктует продавец. Хотелось бы, чтобы ситуация поменялась.

Forbes узнал у представителей игровой индустрии мнение по данному вопросу. Почти все единогласно заявили: примеров удачной конкуренции со Steam нет, и бороться с ним в рамках стран БРИКС — «не самая разумная трата денег в текущей ситуации».