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Российское издание новой книги по «Ведьмаку» раскритиковали за обложку от нейросети

Российское издание новой книги по «Ведьмаку» раскритиковали за обложку от нейросети
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5 марта стало известно, что в России выйдет новый роман по «Ведьмаку» от Анджея Сапковского — «Перекрёсток воронов». Произведение появится в продаже уже в апреле, дистрибуцией займётся издательство «АСТ».

Обложка от ИИ

Фото: «АСТ»

Недавно компания показала обложку российского издания книги. Пользователи обратили внимание, что изображение выглядит крайне странным: нарушение пропорций меча, скошенный взгляд Геральта и странное месиво вместо медальона. Видимо, в целях экономии «АСТ» прибегла к помощи нейросетей для создания обложки.

Фанаты книжной саги в пух и прах разносят издательство за подобное решение. Официальных комментариев от «АСТ» пока не последовало.

«Перекрёсток воронов» — первый за 10 лет роман по вселенной «Ведьмака» от Анджея Сапковского. Сюжет книги рассказывает о совсем ещё юном Геральте, который отправляется навстречу своим первым большим опасностям после обучения в Каэр Морхене.

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