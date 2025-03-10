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Опубликован первый кадр со съёмок ремейка «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом

Журналисты издания Empire опубликовали первый кадр со съёмок ремейка фильма «Бегущий человек». На нём оказался изображён режиссёр предстоящей ленты Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые»).

Напомним, роль антагониста в ленте исполнит Джош Бролин. Вместе с ним в проекте снимется звезда «Барби» и «Скотта Пилигрима» Майкл Сера. Главную роль исполнит Глен Пауэлл.

«Бегущий человек» расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Точную дату премьеры ремейка пока не называют.

Первый кадр