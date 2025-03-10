Звезда «Одних из нас»» Гэбриел Луна хочет вернуться к роли Призрачного гонщика

Гэбриел Луна пообщался с журналистами издания Screen Rant. В ходе разговора актёр заявил, что хотел бы вернуться к роли Призрачного гонщика в киновселенной Marvel. Напомним, он исполнил роль героя в четвёртом сезоне сериала «Агенты «Щ.И.Т.».

По словам Луны, ему бы хотелось появиться в проекте Marvel вместе с Педро Паскалем, который сыграет Рида Ричардса в новой «Фантастической четвёрке».

О, чёрт возьми, да.

Шоу рассказывает об агенте Филе Колсоне, который возвращается в правоохранительную организацию «Щ. И. Т.». Собрав команду профессионалов, он начинает работу над новыми делами, которые порой бывают очень странными.