Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 9. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Одних из нас»» Гэбриел Луна хочет вернуться к роли Призрачного гонщика

Звезда «Одних из нас»» Гэбриел Луна хочет вернуться к роли Призрачного гонщика
Комментарии

Гэбриел Луна пообщался с журналистами издания Screen Rant. В ходе разговора актёр заявил, что хотел бы вернуться к роли Призрачного гонщика в киновселенной Marvel. Напомним, он исполнил роль героя в четвёртом сезоне сериала «Агенты «Щ.И.Т.».

По словам Луны, ему бы хотелось появиться в проекте Marvel вместе с Педро Паскалем, который сыграет Рида Ричардса в новой «Фантастической четвёрке».

О, чёрт возьми, да.

Шоу рассказывает об агенте Филе Колсоне, который возвращается в правоохранительную организацию «Щ. И. Т.». Собрав команду профессионалов, он начинает работу над новыми делами, которые порой бывают очень странными.

Материалы по теме
Обзор фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»: добрая комедия с убойными шутками
Обзор фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»: добрая комедия с убойными шутками
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android