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Комедию «Наша Russia. 8 марта» посмотрели более 9 млн человек

Комедию «Наша Russia. 8 марта» посмотрели более 9 млн человек
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7 марта состоялась премьера фильма «Наша Russia. 8 марта» — комедии с персонажами известного скетчкома. Аудитория картины за два показа на телеканале ТНТ составила 8,26 млн человек. В стриминговом сервисе «Кинопоиск» ленту посмотрели 900 тыс подписчиков Плюса.

Отмечается, что среди всех фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре это второй результат – быстрее аудиторию набирала только комедия «Холоп 2» (1,4 млн зрителей за два дня). Это значит, что суммарное число зрителей «Нашей Russia. 8 марта» превысило 9 млн человек.

Главные роли в картине исполнили Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Они вернулись к ряду своих ролей: в фильме можно будет увидеть телеведущего Жорика Вартанова из Пятигорска, воронежскую учительницу Снежану Денисовну, профессионального телезрителя Сергея Юрьевича Белякова и многих других.

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