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«Не вписываюсь в коллектив»: комментатора JAM отстранили от работы в студии по Dota 2

«Не вписываюсь в коллектив»: комментатора JAM отстранили от работы в студии по Dota 2
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Известный киберспортивный комментатор Александр JAM Коротков сообщил, что его отстранили от работы в эфире студии Paragon.

Джем объяснил произошедшее недопониманиями в коллективе.

Объективно, я не вписываюсь в коллектив. Если твоё мнение не совпадает с мнением большинства из социума, значит, сразу начинается, что ты такой вот токсик. Если коротко, то я *** [плохой], это по факту. Плохо работаю в коллективе, я уже боюсь говорить своё мнение лишний раз, пожалуй, лучше соглашаться со всем, что говорят остальные, и выбирать самое популярное мнение, чем пытаться своё продвигать.

В студии Paragon не комментировали отстранение JAM от эфиров.

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