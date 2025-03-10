«Не вписываюсь в коллектив»: комментатора JAM отстранили от работы в студии по Dota 2

Известный киберспортивный комментатор Александр JAM Коротков сообщил, что его отстранили от работы в эфире студии Paragon.

Джем объяснил произошедшее недопониманиями в коллективе.

Объективно, я не вписываюсь в коллектив. Если твоё мнение не совпадает с мнением большинства из социума, значит, сразу начинается, что ты такой вот токсик. Если коротко, то я *** [плохой], это по факту. Плохо работаю в коллективе, я уже боюсь говорить своё мнение лишний раз, пожалуй, лучше соглашаться со всем, что говорят остальные, и выбирать самое популярное мнение, чем пытаться своё продвигать.

В студии Paragon не комментировали отстранение JAM от эфиров.