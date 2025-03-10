Nisha и Ace могут завершить карьеру после окончания PGL Wallachia S3

Инсайдер с канала «Мысли пульса» сообщил, что сразу несколько известных игроков могут завершить карьеру в Dota 2 после турнира PGL Wallachia Season 3, который продолжается в эти дни в Румынии.

По данным источника, у Team Liquid стоит задача попасть в топ-4 по итогам чемпионата — в противном случае состав ждут замены. Мидер Михал Nisha Янковски при этом завершит карьеру, а вместе с ним коллектив покинет Самуэль Boxi Сван.

В похожей ситуации оказалась другая европейская команда — Gaimin Gladiators. О том, чтобы прекратить выступления на турнирах, задумался оффлейнер Маркус Ace Хелгард.

PGL Wallachia Season 3 проходит с 8 по 16 марта. Team Liquid в эти минуты играет матч за выход в плей-офф, Gaimin Gladiators проведут его завтра.