Умер Саймон Фишер-Бекер, актёр из «Гарри Поттера» и «Доктора Кто»

9 марта в возрасте 63 лет скончался актёр Саймон Фишер-Бекер. Об этом сообщили журналисты издания Daily Mail со ссылкой на агента звезды. Причина смерти Фишер-Бекера не раскрывается.

Я потеряла не только клиента в лице Саймона Фишер-Беккера, но и близкого друга, с которым мы дружили 15 лет. Никогда не забуду тот телефонный звонок, который я ему сделала, когда ему предложили роль Дориума Молдавара в «Докторе Кто». Саймон также был писателем, рассказчиком и отличным оратором. Он очень помог мне, был добрым, любезным и интересовался всеми…

Саймон был наиболее известен по ролям толстого монаха в «Гарри Поттере и философском камне» и Дориума Малдовара в «Докторе Кто». Также он снимался в таких сериалах, как «Одной ногой в могиле», «Билл», «Врачи», «Любовный суп», «Начало» и «Загробная жизнь».