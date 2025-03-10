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СМИ раскрыли первые детали новых консолей Xbox

СМИ раскрыли первые детали новых консолей Xbox
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Журналисты издания Windows Central поделились первыми деталями новых консолей Xbox. В опубликованном материале говорится, что компания работает вместе с производителями игровых ПК над портативной консолью. На данный момент устройство носит кодовое название Keenan.

Отмечается, что гаджет будет работать под управлением Windows с акцентом на Microsoft Store и PC Game Pass. Если производство будет идти согласно плану, то выпуск портативки можно ожидать уже в конце 2025 года.

Что касается следующей полноценной консоли Xbox, то её релиз планируется в 2027 году. Сообщается, что устройство получит более тесную интеграцию с Windows и новые контроллеры, которые будут напрямую подключаться к «облачному» сервису.

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