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Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» набрал 7,5 млн просмотров за 5 дней

Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» набрал 7,5 млн просмотров за 5 дней
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В начале месяца на Disney+ стартовал сериал «Сорвиголова: Рождённый заново». По данным Mouse House, за первые пять дней показа шоу набрало 7,5 млн просмотров, что делает его самым популярным дебютом на платформе в этом году.

Disney не публикует информацию о количестве просмотров своих сериалов, поэтому точные сравнения провести сложно. Для сравнения: драма Стерлинга К. Брауна «Рай» за первые девять дней показа на Hulu и Disney+ набрала 7 млн просмотров. Первый эпизод сериала Marvel про Агату Харкнесс за первую неделю показа в сентябре 2024 года набрала 9,3 млн просмотров.

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

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