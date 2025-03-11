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Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо поработают над экранизацией романа «Дом»

Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо поработают над экранизацией романа «Дом»
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Издание Publishers Weekly сообщило, что Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо поработают вместе над фильмом по роману «Дом» Мэрилин Робинсон. За съёмки ленты будет отвечать компания Apple Original Films.

«Дом» — второй из четырёх романов в серии «Гилеад», посвящённой религии и сельской жизни, а действие в ней происходит в вымышленном городе Гилеад, штат Айова. Ожидается, что Скорсезе снимет ленту и напишет к ней сценарий, а Ди Каприо сыграет главную роль.

Помимо экранизации «Дома», у Скорсезе и Ди Каприо в планах киноадаптация «Дьявола в белом городе», криминальная драма о преступности на Гавайях и лента о Фрэнке Синатре.

Даты выхода у картины пока нет.

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