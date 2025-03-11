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Подробности Silent Hill f, новой большой игры франшизы, раскроют 14 марта

Подробности Silent Hill f, новой большой игры франшизы, раскроют 14 марта
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Konami объявила о проведении презентации Silent Hill Transmission, на которой поделится деталями Silent Hill f — это новая часть франшизы, действие которой впервые развернётся в Японии.

Разработчики начнут презентацию 14 марта в 1:00 мск. Что конкретно на ней покажут, пока можно только гадать.

Silent Hill f анонсировали ещё в 2022 году коротким тизером. С тех пор информации об игре больше не стало, поэтому фанаты ждут, что 14 марта авторы покажут геймплей и назовут дату выхода.

Сценаристом игры выступает Ryuukishi07, создатель франшизы «Когда плачут цикады» и других визуальных новелл про убийства, детективов и мистики.

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