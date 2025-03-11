Вышел финальный трейлер боевика «Новокаин» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом

Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер боевика «Новокаин» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом. В ролике показали главного героя и кучу сцен с экшеном.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Лента расскажет о скромном интроверте с редким генетическим расстройством, благодаря которому он не чувствует физической боли. Его жизнь переворачивается, когда девушку берут в заложники во время ограбления банка, а его уникальная особенность превращается в суперсилу. Он берётся за спасение любимой.

Режиссёрами картины выступили Дэн Берк и Роберт Олсен. Мировая премьера картины состоится 14 марта.