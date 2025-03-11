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Романтическую драму с Марго Робби и Колином Фарреллом перенесли на 19 сентября

Романтическую драму с Марго Робби и Колином Фарреллом перенесли на 19 сентября
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Издание Deadline сообщило, что у романтической драмы «Большое смелое прекрасное путешествие» с Марго Робби и Колином Фарреллом изменилась дата премьеры. Лента ожидалась 9 мая, но теперь её выпустят 19 сентября.

В СМИ предполагают, что картину решили отложить, чтобы не конкурировать с фильмом «Громовержцы», премьера которого назначена на 2 мая.

«Большое смелое прекрасное путешествие» — фильм режиссёра Когонады по сценарию Сета Рейсса. Сюжетных деталей нет, но лента расскажет о двух незнакомых людях и их большом путешествии.

Первый трейлер фильма ожидается на презентации Sony через две недели.

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