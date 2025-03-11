Названы самые популярные складные смартфоны за 2024 год

Пресс-служба компании «М.Видео-Эльдорадо» рассказала, какие складные смартфоны оказались самыми популярными в России в 2024 году. Рейтинг возглавили Samsung Galaxy Z Fold 6 и Huawei Mate X6.

По информации ретейлера, в сегменте складных устройств типа Fold наибольшим спросом пользовались модели Galaxy Z Fold 6 и Mate X6. В свою очередь, среди смартфонов с форм-фактором Flip первенство завоевал Galaxy Z Flip 6.

Аналитики компании отмечают, что наибольший интерес к складным смартфонам проявляют жители Москвы, на которых приходится 27,8% от общего объёма продаж. Далее в списке регионов-лидеров следуют Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Красноярск.