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Вуди Харрельсон и Керри Кондон сыграют в новой версии фильма «Львиное сердце»

Вуди Харрельсон и Керри Кондон сыграют в новой версии фильма «Львиное сердце»
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По данным издания Deadline, в переосмыслении «Львиного сердца» сыграют Вуди Харрельсон и Керри Кондон. Режиссёром ленты выступит Маркос Карневале, снявший легендарный оригинальный фильм.

Сценарием ленты занимается Гонсало Маса, работавший над картиной «Фантастическая женщина». Маса получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Майк Лобелл выступит продюсером.

Оригинальная лента повествует об Иванне, которая случайно знакомится по телефону с обаятельным Леоном, в котором прекрасно всё, кроме роста — он составляет всего 1,36 м.

Режиссёр в новой версии своей ленты хочет затронуть тему предрассудков, которыми живёт человечество на протяжении сотен лет.

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