Фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман вышел в онлайне в России

Фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли стал доступен для просмотра в онлайне в России. Картину можно посмотреть на «Кинопоиске».

Картина рассказывает историю влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка по имени Роми, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и женщина старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. Между парой завязывается роман.

В фильме вместе с Кидман сыграли Антонио Бандерас, Харрис Дикинсон и Софи Уайлд. Режиссёром выступила Халина Рейн, снявшая проект «Тела, тела, тела».

Лента выходила и в официальный прокат в России с 16 января.