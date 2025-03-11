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Фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман вышел в онлайне в России

Фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман вышел в онлайне в России
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Фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли стал доступен для просмотра в онлайне в России. Картину можно посмотреть на «Кинопоиске».

Картина рассказывает историю влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка по имени Роми, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и женщина старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. Между парой завязывается роман.

В фильме вместе с Кидман сыграли Антонио Бандерас, Харрис Дикинсон и Софи Уайлд. Режиссёром выступила Халина Рейн, снявшая проект «Тела, тела, тела».

Лента выходила и в официальный прокат в России с 16 января.

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