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Rise of the Ronin про Японию середины XIX века вышла на ПК

Rise of the Ronin про Японию середины XIX века вышла на ПК
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Сегодня на ПК стала доступна Rise of the Ronin — это ролевой экшен студии Team Ninja, вышедший на PS5 в марте 2024 года. Игра вышла только в Steam.

Для запуска Rise of the Ronin на ПК потребуется 16 ГБ оперативной памяти, минимум NVIDIA GeForce GTX 1060 и 180 ГБ свободного места на диске. Цена на предзаказ в Казахстане составляет 20 800 тенге (около 3,9 тыс. рублей). Rise of the Ronin переведена на русский язык, за исключением озвучки.

Rise of the Ronin рассказывает о событиях в Японии середины XIX века. Эксперты и игроки не оценили уровень графики и открытый мир, хотя хвалили динамичную боевую систему — проект получил 76 баллов на Metacritic.

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