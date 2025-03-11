Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки второго сезона комедийного сериала «Первокурсницы»

Стартовали съёмки второго сезона комедийного сериала «Первокурсницы»
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Norm Production объявила о старте съёмок второго сезона сериала «Первокурсницы». Производство продлится несколько месяцев, после чего продолжение выйдет на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

Сериал продолжит историю женщин-студенток, которые решают начать учиться заново в 40 лет. В новых сериях Настя и Жанна слетают в Сочи на зимние каникулы, где вторая успеет завести курортный роман. По возвращении в Москву и Жанну ждут приключения на романтическом фронте – она окажется в центре любовного треугольника и будет вынуждена сделать непростой выбор. В свою очередь, Настя, которая в предыдущем сезоне начала встречаться с однокурсником Данилой, задумается о том, готова ли она к отношениям с разницей в возрасте.

В продолжении вернётся основной актёрский состав шоу: Анна Уколова, Екатерина Стулова и Евгений Егоров. Режиссером продолжения выступает Алёна Корчагина («Ивановы-Ивановы»).

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android