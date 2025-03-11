Появились постеры с персонажами романтической комедии «Походу любовь»

Создатели романтической комедии «Походу любовь» выпустили постеры с ключевыми персонажами ленты.

Лента рассказывает историю девушки Лизы, которая впервые приезжает в Санкт-Петербург. Она молода, красива и верит, что все её мечты непременно сбудутся. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.

Постеры картины

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Главные роли в фильме исполнили Анна Завтур («Лихие»), Кузьма Котрелёв («Дети перемен») и Сергей Горошко («Майор Гром: Игра»). Режиссёром и автором сценария выступила Яна Климова-Юсупова («Слишком хорошая Анна»).

Премьера состоится 27 марта.