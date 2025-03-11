Жена Джеймса Кэмерона посмотрела «Аватар 3» и плакала четыре часа

Режиссёр Джеймс Кэмерон продолжает тизерить «Аватар: Огонь и пепел» — третью часть своей знаменитой франшизы. Постановщик уже показал незаконченную версию картины своей жене Сьюзи, которая очень высоко оценила произведение.

После просмотра в декабре постановщик попросил супругу поделиться впечатлениями, однако она не могла собраться с мыслями и просто плакала. В конечном итоге Кэмерон отправился спать и получил свой отзыв лишь на следующий день.

Моя жена посмотрела «Аватар 3» от конца до конца — она специально не смотрела отдельные фрагменты, чтобы оценить весь фильм. Это было 22 декабря. Она плакала в течение четырёх часов. Она пыталась собраться с духом, чтобы поделиться впечатлениями, но каждый раз она снова начинала плакать. В конце-концов я сказал ей: «Дорогая, мне пора спать. Извини, мы поговорим об этом в другой раз» (смеётся).

Премьера «Аватара 3» состоится 19 декабря 2025 года. Лента расскажет историю агрессивного клана На’ви, которые обитают возле вулканов. Четвёртая часть серии выйдет 21 декабря 2029 года, а финал франшизы состоится с выходом пятого фильма — 19 декабря 2031 года.