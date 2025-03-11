Apple масштабно обновит дизайн интерфейса в iOS 19 на iPhone — СМИ

Издание Bloomberg поделилось планами Apple по обновлению дизайна операционной системы iOS 19 для iPhone. По данным журналиста Марка Гурмана, компания готовит масштабный апдейт интерфейса — впервые с 2013 года. Он затронет в том числе iPad и Mac.

Каких-либо подробностей будущего апдейта пока нет. Известно лишь, что Apple приведёт иконки, меню приложений и дизайн системных кнопок к единому стилю, а также упростит навигацию между разделами. Ожидается, что часть нововведений будут взяты из VisionOS — операционной системы шлема дополненной реальности Vision Pro.

Анонс iOS 19, iPadOS 19 и MacOS 16 должен состояться летом 2025 года. Релиз новых версий ОС по традиции может состояться уже осенью с выходом iPhone 17.