Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мне нравится наблюдать за ним»: Джеймс Ганн — о Джейсоне Момоа в образе Лобо

«Мне нравится наблюдать за ним»: Джеймс Ганн — о Джейсоне Момоа в образе Лобо
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр «Супермена» и других фильмов Джеймс Ганн рассказал в соцсетях о том, как у Джейсона Момоа продвигается работа над лентой в образе космического головореза Лобо для ленты про Супергёрл.

По словам Ганна, актёр блестяще справляется с ролью: он отлично выглядит в образе злодея и шикарно отыгрывает его роль.

В годовщину появления Лобо я не могу не вспомнить сообщение, которое получил от Джейсона Момоа утром, когда было объявлено, что мы с Питером стали главами DC Studios — в тот самый день, когда мы впервые обсудили с Джейсоном его участие в DCU в роли Лобо. Мне нравится наблюдать, как Джейсон воплощает его, и я не могу дождаться, когда смогу поделиться этим с вами.

Премьера ленты с Милли Олкок в главной роли состоится 26 июня 2026 года.

Материалы по теме
Все подробности второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Все подробности второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android