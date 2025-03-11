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Вышел первый отрывок из ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер — премьера 21 марта

Вышел первый отрывок из ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер — премьера 21 марта
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Совсем скоро состоится премьера «Белоснежки» — ремейка знаменитой сказки Disney по мотивам истории братьев Гримм. Компания Disney постепенно публикует всё больше материалов картины, включая полноценные сцены.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Coming Soon. Права на видео принадлежат Disney.

В первом отрывке можно увидеть диалог между самой Белоснежкой и злой мачехой, которая отказывается помочь девушке с вкусным обедом для жителей деревни. Судя по всему, это эпизод из начала фильма, когда героиня всё ещё живёт вместе со своей злой мачехой.

Премьера «Белоснежки» от Disney состоится 21 марта в мировых кинотеатрах. Главные роли в ленте сыграли Рэйчел Зеглер («Голодные игры: Баллада о певчих птицах») и Галь Гадот («Чудо-женщина»).

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