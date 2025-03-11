Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для EA Sports FC 25 вышел девятый патч с новым игровым стилем и точными ударами головой

Для EA Sports FC 25 вышел девятый патч с новым игровым стилем и точными ударами головой
Аудио-версия:
Комментарии

Студия EA Sports выпустила новый крупный патч для футбольного симулятора EA Sports FC 25. Это первое обновление для игры с середины января, когда авторы внесли очень важные изменения в игровой процесс.

Так, новый патч добавил в игру новый игровой стиль — Сильный удар низом. Овладев им, футболисты могут бить по воротам низом с большей точностью и силой, из-за чего голкиперам будет тяжелее сделать удачный сейв.

Авторы также прислушались к отзывам геймеров и внесли два важных изменения в игровой процесс. С девятым патчем в футсиме снизили точность сильных пасов вразрез верхом, который использовали в основном продвинутые пользователи. Кроме того, разработчики улучшили игру головой во время навесов и на угловых, усилив потенциал центральных защитников.

Вместе с обновлением в игре также появились новый интерфейс режима карьеры и «Клубов», обновили модели футболистов, а также добавили лица реальных фанатов клубов «Боруссия», «Ливерпуль», «Бока Хуниорс» и «Эйнджел Сити». Их можно будет увидеть на трибунах во время матчей.

Материалы по теме
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android