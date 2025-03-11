Вышли постеры фильма «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном и другими актёрами

Кинокомпании Smena и Monumental Pictures представили персонажные постеры фильма «Наступит лето» с актёрами из ленты. Премьера картины состоится уже 27 марта в кинотеатрах России.

Микита Воронов

Фото: Smena/Monumental Pictures

Марк Эйдельштейн

Фото: Smena/Monumental Pictures

Никита Оносов

Фото: Smena/Monumental Pictures

Тина Стойилкович

Фото: Smena/Monumental Pictures

Ксения Гусева

Фото: Smena/Monumental Pictures

Кирилл Кяро

Фото: Smena/Monumental Pictures

Денис Хохрин

Фото: Smena/Monumental Pictures

Арсений Каверзин

Фото: Smena/Monumental Pictures

«Наступит лето» расскажет историю детдомовца Никиты, который приезжает из своего родного городка в Москву. Однажды он знакомится с Дэном, молодым сиротой и наследником состоятельной семьи, который предлагает ему дружбу. Несмотря на высокомерие Дэна, Никита то и дело ходит к нему на вечеринки, пока одна из них не заканчивается трагически.

Главные роли в драме сыграли Микита Воронов («Happy End») и Марк Эйдельштейн («Анора»). Режиссёром и автором сценария выступил Кирилл Султанов («Страна может спать спокойно»). Ранее картина получила специальный приз жюри на фестивале «Окно в Европу».