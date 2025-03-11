Потрясающая Памела Андерсон — на кадрах со съёмок мелодрамы «Шоугёрл»

Опубликованы кадры со съёмок мелодрамы «Шоугёрл» с Памелой Андерсон («Спасатели Малибу») в главной роли. На них оказались изображены исполнители главных ролей и различные локации.

Согласно синопсису, стареющая танцовщица узнаёт, что шоу, которому она посвятила долгие годы своей жизни, закрывают. Другие детали пока не раскрываются.

Ко всему прочему в актёрский состав также вошли Кирнан Шипка, Бренда Сонг, Билли Лурд, Джейми Ли Кёртис, Дэйв Батиста, Джон Клофайн, Патрик Хилгарт, Джесси Филлипс, Джейсон Шварцман и другие. Кресло режиссёра заняла Джиа Коппола.

Премьера ленты «Шоугёрл» в кинотеатрах России состоится 20 марта.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film

Фото: Пресс-служба Capella Film