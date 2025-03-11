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Звезда вестерна «1923» Мишель Рэндольф сыграет в «Крике 7»

Звезда вестерна «1923» Мишель Рэндольф сыграет в «Крике 7»
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Как сообщают журналисты издания Deadline, звезда сериала «1923» Мишель Рэндольф сыграет в слэшере «Крике 7». Какую именно роль исполнит актриса, не раскрывается.

Напомним, в фильме ужасов сыграют Анна Кэмп и Мэйсон Гудинг, который появлялся в двух последних частях хоррора. В актёрский состав также вошли Маккенна Грейс, Нив Кэмпбелл, которая вернётся к своей роли, а также Изабель Мэй, Селеста О’Коннор и Асе Джерманн. Кортни Кокс повторит образ журналистки Гейл Уэзерс из прошлых частей.

Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери, других деталей сюжета пока нет. «Крик 7» должен выйти 27 февраля 2026 года.

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