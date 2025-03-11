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Стартовали съёмки документального сериала «Герои неизвестных войн»

Стартовали съёмки документального сериала «Герои неизвестных войн»
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Пресс-служба Okko объявила о старте съёмок документального сериала «Герои неизвестных войн». Также авторы опубликовали несколько кадров с площадки.

Шоу расскажет о главных мировых конфликтах, вспыхнувших после окончания Великой Отечественной, и раскроет неизвестные подвиги советских военных, разведчиков и дипломатов, совершённые в самых горячих точках холодной войны.

Примечательно, что все истории, рассказанные в сериале, основаны на официальных документах, личных архивах, а также дневниковых записях и воспоминаниях главных героев. Режиссёром проекта выступил Иван Юдин («Тайны Карениной», «ХОЙ»).

Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

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