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LEGO начнёт создавать видеоигры самостоятельно

LEGO начнёт создавать видеоигры самостоятельно
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Руководитель LEGO Нильс Кристиансен пообщался с журналистами издания Financial Times. В ходе разговора он заявил, что компания нацелена развивать своё цифровое направление. Для этого корпорация собирается самостоятельно начать разрабатывать видеоигры по LEGO.

Однако это не означает, что LEGO перестанет выдавать лицензии другим студиям. За последние шесть лет выручка LEGO выросла вдвое, до $ 10,8 млрд в год. В связи с этим компания рассматривает различные способы расширения своего бизнеса.

Последней крупной игрой по лицензии стала LEGO Horizon Adventures. Её релиз состоялся 14 ноября 2024 года на ПК, PS5 и Nintendo Switch.

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