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Фильм Hurry Up Tomorrow с Дженной Ортегой и музыкантом The Weeknd выйдет в России 29 мая

Фильм Hurry Up Tomorrow с Дженной Ортегой и музыкантом The Weeknd выйдет в России 29 мая
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Кинокомпании Arna Media и «Атмосфера кино» объявили, что триллер Hurry Up Tomorrow с Дженной Ортегой и музыкантом The Weeknd выйдет в России 29 мая. До проката внутри страны лента доберётся спустя полторы недели после мировой премьеры.

Согласно синопсису картины, музыкант, измученный бессонницей, отправляется в путешествие с незнакомкой, которая постепенно раскрывает всю суть его личности. Тематически картина связана с одноимённым альбомом, который музыкант The Weeknd выпустил 31 января.

Главную роль в фильме исполнит Абель Тесфайе (The Weeknd). Режиссёром выступил Трей Эдвард Шульц («Оно приходит ночью»). Подробный каст пока не раскрывается.

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