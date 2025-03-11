В PUBG отключат сервера к выходу апдейта на восьмилетие игры

12 марта королевская битва PUBG получит крупный апдейт версии 34.2. Выход обновления будет приурочен к восьмилетию тайтла. Однако для внедрения изменений авторы проведут техническое обслуживание основного сервера.

На ПК и консолях сроки выполнения работ будут отличаться: в первом случае они пройдут непосредственно 12 марта, а во втором — 20-го числа.

График технического обслуживания основного сервера

ПК : с 3:00 до 11:30 12 марта (мск)

: с 3:00 до 11:30 12 марта (мск) Консоли: с 4:00 до 11:00 20 марта (мск)

В честь юбилея авторы тематически украсили карты, изменили дизайн энергетиков, аирдропов, добавили новую музыку в лобби, улучшили освещение внутри зданий и много чего ещё.