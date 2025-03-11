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Профилактика в ПУБГ (PUBG) 12 марта — не работают сервера, когда включат

В PUBG отключат сервера к выходу апдейта на восьмилетие игры
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12 марта королевская битва PUBG получит крупный апдейт версии 34.2. Выход обновления будет приурочен к восьмилетию тайтла. Однако для внедрения изменений авторы проведут техническое обслуживание основного сервера.

На ПК и консолях сроки выполнения работ будут отличаться: в первом случае они пройдут непосредственно 12 марта, а во втором — 20-го числа.

График технического обслуживания основного сервера

  • ПК: с 3:00 до 11:30 12 марта (мск)
  • Консоли: с 4:00 до 11:00 20 марта (мск)

В честь юбилея авторы тематически украсили карты, изменили дизайн энергетиков, аирдропов, добавили новую музыку в лобби, улучшили освещение внутри зданий и много чего ещё.

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