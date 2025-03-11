В Госдуме призвали прекратить финансирование фильмов Сарика Андреасяна

На прошлой неделе в Сети появился фрагмент разговора режиссёра Сарика Андреасяна со студентами киношколы. Ролик оказался скандальным и привлёк к постановщику негативное внимание людей.

Затем данный инцидент прокомментировал Николай Бурляев — режиссёр и депутат Госдумы. По его словам, ситуация выглядит как та, в которой «моська лаяла на слона». Теперь уже другой депутат Дмитрий Гусев решил предпринять более серьёзные меры, обратившись к министру культуры РФ: он предложил не спонсировать проекты Андреасяна.

Фото: Депутат Дмитрий Гусев

Предлагаю вам рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего выделения бюджетных средств на проекты Сарика Андреасяна.

В тексте обращения Гусев отметил, что результаты проката фильмов режиссёра свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей.