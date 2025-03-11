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«Наташа мертва»: Скарлетт Йоханссон — о своём будущем в Marvel

«Наташа мертва»: Скарлетт Йоханссон — о своём будущем в Marvel
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Скарлетт Йоханссон пообщалась с журналистами издания InStyle. В ходе разговора она заговорила о своём будущем в киновселенной Marvel.

Судя по словам актрисы, ждать в ближайшее время её нового появления в образе Чёрной вдовы не стоит. Йоханссон напомнила, что Наташа уже мертва и призвала фанатов принять этот факт.

Наташа мертва. Она мертва. Она мертва. Ладно? Нам придётся принять и отпустить это. Она спасла мир. Дайте ей возможность пережить свой геройский момент.

Последний раз персонаж в исполнении Скарлетт Йохансон появлялся на экране в фильме «Чёрная вдова» 2021 года. Критики и рядовые зрители тепло приняли ленту.

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