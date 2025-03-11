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Орландо Блум и Ник Мохаммед — на новых кадрах криминальной комедии «Под прикрытием»

Орландо Блум и Ник Мохаммед — на новых кадрах криминальной комедии «Под прикрытием»
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Журналисты издания Empire опубликовали новые кадры криминальной комедии «Под прикрытием» (Deep Cover). На них оказались изображены центральные герои ленты в исполнении Орландо Блума (серия «Пираты Карибского моря»), Брайса Далласа Ховарда («Аргайл: Супершпион») и Ника Мохаммеда («Тед Лассо»).

Действия картины развернутся в преступном мире Лондона. Согласно синопсису, трое актёров-импровизаторов нанимаются полицией для участия в организации оперативных экспериментов, но вскоре они попадают в преступную группировку.

Режиссёрами выступили британский комедийный дуэт The Pin и Колин Треворроу, которые сняли «Мир Юрского периода: Господство». Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Новые кадры

Фото: Empire/Amazon

Фото: Empire/Amazon

Фото: Empire/Amazon

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