Федерация компьютерного спорта России поздравила «Чемпионат» с 20-летием

Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России в своих соцсетях опубликовала поздравление в честь 20-летия «Чемпионата». Наше издание отмечает юбилей сегодня, 11 марта 2025 года.

«Один из крупнейших спортивных интернет-порталов России и наш информационный партнёр сегодня отмечает юбилей!

Желаем и дальше радовать фанатов спорта самыми свежими новостями, инсайдами и экспертным мнением по любому инфоповоду», — cказано в поздравлении.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.