Стартовали съёмки криминальной драмы «Н А В А Р» с рэпером Icegergert — кадры с площадки

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки криминальной драмы «Н А В А Р» с рэпером Icegergert. Также авторы опубликовали множество кадров с площадки.

Картина расскажет о Шусте, мелком воре и мошеннике, чья жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью. Однако прошлое не отпускает главного героя, и он вовлекается в ограбление бурятской коммуны, занимающейся торговлей нефритом.

В актёрский состав вошли Илларион Маров («Ненормальный»), Елизавета Базыкина («Слово пацана»), Геннадий Блинов («За нас с вами»), рэпер Icegergert и другие. Режиссёром выступил Артур Григорьев («Стая», «Выдающиеся дни»).

Съёмки ленты «Н А В А Р» продлятся до конца апреля. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Даниил Петрий

Фото: Даниил Петрий

Фото: Даниил Петрий

Фото: Даниил Петрий

Фото: Даниил Петрий

Фото: Даниил Петрий

Фото: Даниил Петрий