«Работа продвигается хорошо»: Джордж Мартин — о завершении книги «Ветра зимы»

Писатель Джордж Мартин, автор книжного цикла «Песнь льда и пламени», пообщался с журналистами издания Collider. В ходе беседы он рассказал, как проходит работа над новой частью фэнтезийной саги под названием «Ветра зимы».

По его словам, сейчас он сконцентрирован на завершении произведения. Также Мартин отметил, что работа над книгой продвигается довольно хорошо.

Мне нужно закончить книги. Это единственное, что могу полностью контролировать. Нет никаких ограничений по бюджету. Нет руководителей студий, которым я должен угождать, или других писателей с другими взглядами. Книги — это то, чем я собираюсь заниматься и дальше. И я думаю, что работа над одной из них продвигается довольно хорошо, но я хотел бы, чтобы она вышла быстрее.

Летом прошлого года Мартин говорил, что сделает большой анонс, когда станет известна дата выхода «Ветров зимы».