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Вышел новый большой трейлер аниме по Devil May Cry

Вышел новый большой трейлер аниме по Devil May Cry
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Netflix опубликовал новый большой трейлер аниме по Devil May Cry. В ролике под крутую музыку показали известного всеми охотника за нечистью Данте, а также Леди и Вергилия.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие. Точное описание сюжетной завязки грядущего анимационного мультсериала авторы пока не предоставили.

Премьера шоу состоится 3 апреля в стриминговом сервисе Netflix.

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