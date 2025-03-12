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Netflix снимет новую экранизацию романа «Куджо» Стивена Кинга

Netflix снимет новую экранизацию романа «Куджо» Стивена Кинга
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По данным издания Deadline, Netflix готовится снять ремейк романа Стивена Кинга «Куджо». У него пока нет ни дата старта съёмок, ни даты премьеры.

Рой Ли, известный по работе над экранизацией «Оно», спродюсирует картину, к которой ещё предстоит прикрепить сценариста, режиссёра и актёров.

Хоррор-роман «Куджо» был впервые представлен читателям в 1981 году. По произведению режиссёр Льюис Тиг снял фильм, где главную роль исполнила Ди Уоллес-Стоун. Сюжет романа рассказывает о добродушном сенбернаре, который, заразившись бешенством, превращается в машину смерти и наводит ужас на окружающих. Мать и хозяйка Куджо пытается уберечь своего ребёнка от собаки и делает для этого всё возможное.

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