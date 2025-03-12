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Вышел свежий тизер шпионского боевика «Любитель» с комментариями актёров

Вышел свежий тизер шпионского боевика «Любитель» с комментариями актёров
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Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала свежий тизер шпионского боевика «Любитель» с Рами Малеком в главной роли, в котором актёры рассказывают о работе над лентой.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

Сюжет ленты расскажет историю сотрудника ЦРУ Чарли Хеллера, чья жена погибает во время атаки преступников в Лондоне. Разочарованный в своём руководстве мужчина начинает вести собственное расследование преступления, в котором оказываются замешаны влиятельные лица.

Главные роли в проекте исполнили Рами Малек («Богемская рапсодия»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Лоуренс Фишбёрн («Матрица») и Джо Бернтал («Каратель»). Режиссёром выступил Джеймс Хоуз («Одна жизнь»).

Премьера состоится 11 апреля.

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