Стив Бушеми заменит Марка Руффало в новом фильме режиссёра «Банши Инишерина»

По данным издания The Hollywood Reporter, Стив Бушеми снимется вместо Марка Руффало в ленте Wild Horse Nine, которую поставит режиссёр «Банши Инишерина» Мартин Макдонах. Он же напишет и сценарий картины.

Бушеми сыграет в фильме вместе с Джоном Малковичем, Сэмом Рокуэллом и Паркером Поузи.

Подробности сюжета держатся в секрете, но крайне редко съёмки проходят на острове, который находится в 3700 километрах от побережья Чили и является одним из самых отдалённых обитаемых островов на Земле. Это также один из немногих районов, не застроенных современными удобствами, поскольку он находится под управлением Национального парка Рапа-Нуи.

Дату выхода ленты пока не называют.