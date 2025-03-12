Режиссёр Эмир Кустурица назвал Юру Борисова лучшим актёром, сыгравшим в «Аноре»

Недавно сербский режиссёр Эмир Кустурица поговорил на тему того, как Юра Борисов сыграл в фильме «Анора» Шона Бэйкера. По мнению Эмира, Борисов показал лучшую игру, поскольку был искренним со зрителями.

Кустурица отметил, что Борисов заслуживает звания лучшего актёра в «Аноре», даже несмотря на то что он появился в фильме буквально на 10-15 минут.

В «Аноре» он был 10-15 минут, но сыграл лучше, чем все остальные. Почему? Потому что в нём есть искренняя эмоция, которую можно почувствовать, увидеть.

По мнению режиссёра, Борисов — один из самых талантливых актёров мира, у которого огромный потенциал.