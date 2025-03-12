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Джун Рафаэль сыграет маму главной героини в приквеле «Блондинки в законе»

Джун Рафаэль сыграет маму главной героини в приквеле «Блондинки в законе»
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По данным издания Deadline, Джун Рафаэль сыграет в приквеле «Блондинки в законе». Актриса получила роль матери юной Эль Вудс — главной героини франшизы, которую в ленте сыграет Лекси Майнтри.

Сюжетных деталей приквела «Блондинки в законе» пока нет. Известно, что съёмки стартуют уже в марте. Долгое время создатели ленты искали актрису на роль юной Эль Вудс.

Прокатчиком ленты выступит Amazon MGM Studios. За сценарий отвечают Джош Шварц и Стефани Сэвадж. О работе над новой «Блондинкой в законе» Риз Уизерспун, исполнительница роли Эль в оригинальных картинах, говорила ещё в 2020 году, однако с тех пор о проекте почти не вспоминали.

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